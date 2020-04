Envie de faire décoller votre business ?

Quand on est entrepreneur, on est d’abord acteur de sa propre réussite : le succès d’une affaire demande beaucoup de travail et d'investissement personnel. On part d'une idée, d'un simple projet papier pour en faire un véritable business dont un des objectifs est la rentabilité, tout en gérant le risque. Mais comment développer son activité et devenir rentable ? Si la création de sa propre entreprise est une première aventure, souvent, le plus difficile reste à venir pour l'entrepreneur qui va devoir actionner tous les leviers possibles pour faire décoller ce nouveau business et devenir une référence. Pas de secret : le développement d’une entreprise passe par le développement de sa visibilité, et c'est ce que les 7 Dragons vous proposent de découvrir en détails.

En effet, comment faire décoller votre activité et trouver des clients si personne ne voit vos produits, si personne n’est au courant de ce que vous avez à proposer ? La clé de la réussite d'une entreprise, c’est d’être vue : parmi vos pairs entrepreneurs, dans les médias traditionnels, dans la rue si vous avez une boutique physique, mais aussi et surtout sur le net ! Ce canal de communication est en effet devenu un incontournable pour qui veut développer son entreprise : réseaux sociaux, présence active sur le web, blog, site vitrine, site marchand…

Internet n’est pas qu’une façon de se faire connaître comme vous l'apprendrez dans cette section, c’est aussi une manière forte de rester dans les esprits, sans nécessairement pratiquer le marketing intrusif. On vous explique comment placer votre entreprise dans les résultats des moteurs de recherche, informer, offrir à l’internaute ce qu’il veut savoir, lui donner toutes les clés (conseils, création d'un e-book, vente de formation, articles informatifs gratuits, webinars, etc.) pour qu'il se souvienne de vous. Plus on vous verra, plus vous aurez d’opportunités de développer votre entreprise : par l'augmentation du traffic et des ventes bien sûr, mais aussi le développement de votre réseau, ce qui entraîne de nouvelles propositions de partenariats avec des entreprises, l'organisation d’événements, etc. autant de possibilités de passer au niveau supérieur !

En vous intégrant activement au tissu social, en communiquant sur le net et en optimisant la visibilité de votre entreprise, vous vous donnez toutes les chances de réussir : développez vos compétences en entrepreneuriat avec les 7 Dragons, offrez votre expertise pour montrer votre professionnalisme, marquez les esprits en tant qu'entrepreneur mais aussi en tant que personne, distancez la concurrence et créez un véritable lien émotionnel avec vos prospects, qui se transformeront rapidement en clients et deviendront ainsi les ambassadeurs de votre marque !